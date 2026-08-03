Иранские СМИ: над Ормузским проливом сбит БПЛА типа MQ-9 Беспилотник сбит у южного побережья Ирана силами КСИР

В небе над Ормузским проливом сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа MQ-9, принадлежащий США.

Как передает Fars, беспилотник MQ-9 был обнаружен и сбит силами противовоздушной обороны, входящей в состав Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Официальных заявлений со стороны иранских властей по данному инциденту пока не поступало.

MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Первый полет состоялся 2 февраля 2001 года.