Утверждается, что Маск оказывает помощь армии США посредством проектов Starshield и запуска военных спутников

Иранские СМИ: компании Илона Маска в регионе попали в список целей Утверждается, что Маск оказывает помощь армии США посредством проектов Starshield и запуска военных спутников

В новый список целей Ирана включены организации, находящиеся под контролем компаний американского бизнесмена Илона Маска в регионе.

По данным информационного агентства «Фарс», Иран обновил список военных целей.

В данный список включены организации, связанные с компаниями американского миллиардера Маска в Западной Азии, включая арабские страны и Израиль.

Утверждается, что Маск оказывает помощь армии США посредством проектов Starshield и запуска военных спутников, тем самым поддерживая такие действия, как наблюдение, зашифрованная связь и безопасная передача данных.

В сообщении отмечается, что среди новых целей иранских вооруженных сил находятся центры спутниковой сети Starlink в Израиле, Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Омане, а также инфраструктура двух компаний в ОАЭ — «Alpha Dhabi» и «Mubadala», в том числе акционеров SpaceX, и некоторые банки.