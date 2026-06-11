Иранские СМИ: компании Илона Маска в регионе попали в список целей

Mustafa Melih Ahıshalı, Nariman Mehdiyev
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
В новый список целей Ирана включены организации, находящиеся под контролем компаний американского бизнесмена Илона Маска в регионе.
По данным информационного агентства «Фарс», Иран обновил список военных целей.
В данный список включены организации, связанные с компаниями американского миллиардера Маска в Западной Азии, включая арабские страны и Израиль.
Утверждается, что Маск оказывает помощь армии США посредством проектов Starshield и запуска военных спутников, тем самым поддерживая такие действия, как наблюдение, зашифрованная связь и безопасная передача данных.
В сообщении отмечается, что среди новых целей иранских вооруженных сил находятся центры спутниковой сети Starlink в Израиле, Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Омане, а также инфраструктура двух компаний в ОАЭ — «Alpha Dhabi» и «Mubadala», в том числе акционеров SpaceX, и некоторые банки.