Иранские СМИ: В Сирике, Бендер-Аббасе, Чабахаре и Кунареке прогремели взрывы

Tolga Akbaba, Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
В городах Сирик и Бендер-Аббас провинции Хормозган, а также Чабахар и Кунарек провинции Систан и Белуджистан на юге Ирана прогремели взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Fars.
Отмечается, что после угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану около 23:15 по местному времени взрывы были слышны в городах Сирик и Бендер-Аббас провинции Хормозган, а также Чабахар и Кунарек провинции Систан и Белуджистан.
Подробности произошедшего пока не приводятся.
Минувшей ночью США нанесли удары по южному побережью Ирана, в результате чего погибли восемь иранских военнослужащих.