Иранские СМИ: в провинциях Систан и Белуджистан были слышны звуки взрывов Накануне армия США нанесла интенсивные удары по южным городам Ирана

В Иране, где продолжаются атаки США, сообщается о звуках взрывов в провинциях Систан и Белуджистан, Бушер и Хормозган.

По данным полуофициального информационного агентства Mehr, звуки взрывов слышны в южных районах страны.

Согласно этой информации, три взрыва были слышны в городе Кунарак, относящемся к провинции Систан и Белуджистан, два в Чогадеке, также расположенном в этой провинции, а в городе Бендер-Аббас провинции Хормозган прозвучало несколько взрывов.

Подробная информация по этому поводу пока не приводится.

Накануне армия США нанесла интенсивные удары по южным городам Ирана.İran basını: Sistan ve Beluçistan, Buşehr ile Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu