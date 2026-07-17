Иранские СМИ: В Ахвазе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм слышны звуки взрывов Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что «с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана» в пятую ночь начало новую волну атак

После того как армия США объявила о начале атак, поступают сообщения о том, что в городе Ахваз, расположенном в Персидском заливе, а также в городе Бендер-Аббас в Ормузском проливе и на острове Кешм слышны звуки взрывов.

По данным информационного агентства «Мехр», взрывы происходят в Ахвазе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

Официального заявления по поводу этого пока не было.

Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что «с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана» в пятую ночь начало новую волну атак.