Иранские СМИ: В Ахвазе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм слышны звуки взрывов

Mustafa Melih Ahıshalı, Nariman Mehdiyev
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
После того как армия США объявила о начале атак, поступают сообщения о том, что в городе Ахваз, расположенном в Персидском заливе, а также в городе Бендер-Аббас в Ормузском проливе и на острове Кешм слышны звуки взрывов.
По данным информационного агентства «Мехр», взрывы происходят в Ахвазе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм.
Официального заявления по поводу этого пока не было.
Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что «с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана» в пятую ночь начало новую волну атак.