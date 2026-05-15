Иранская пресса: США ответили на предложенное Тегераном 14-пунктное предложение Иранское предложение основано на двухэтапном переговорном процессе

Иранская пресса сообщает, что США ответили на 14-пунктное предложение Ирана о прекращении войны, при этом Вашингтон сохраняет «жесткую позицию» особенно по ядерному вопросу.

По данным газеты Tehran Times, администрация США ответила на письменное предложение Ирана, переданное Вашингтону через Пакистан, касающееся прекращения войны.

В сообщении отмечается, что иранское предложение основано на двухэтапном переговорном процессе. «На первом этапе предполагается прекращение боевых действий на всех фронтах. Если условия Ирана будут выполнены, начнется второй этап переговоров по ядерной проблеме», — говорится в публикации.

Отмечается также, что США отклонили предложение Ирана и продолжают придерживаться «жесткой позиции» по ядерному вопросу.

Ранее Иран заявлял, что передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с США, новое предложение, способное привести к соглашению о прекращении конфликта с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому государственному телевидению KAN 3 мая заявил, что рассматривает иранское предложение, но считает его «неприемлемым», после чего США направили собственное предложение Ирану через Пакистан.

Иран в ответ 10 мая направил через Пакистан новый вариант своих условий для передачи США.

Трамп также заявлял, что ему «не понравился ответ Ирана», вновь усилив риторику угроз.