Производство электроэнергии на АЭС продолжалось без перерывов на протяжении всех лет эксплуатации

Иранская АЭС Бушер произвела 80 млрд киловатт-часов электроэнергии Производство электроэнергии на АЭС продолжалось без перерывов на протяжении всех лет эксплуатации

Иранская атомная электростанция «Бушер» произвела в общей сложности 80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщил в среду глава атомной энергетики страны.

По словам Мохаммада Эслами, главы Организации по атомной энергии Ирана, это достижение было достигнуто, несмотря на «внешнее давление, угрозы и сложную ситуацию в регионе», как сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Он добавил, что производство электроэнергии на объекте продолжалось без перерывов на протяжении всех лет эксплуатации.

Совокупный объем выработки электроэнергии станции позволил сэкономить эквивалент 131 млн баррелей сырой нефти или 21,3 млрд кубометров природного газа.

Он также отметил, что за годы эксплуатации объект предотвратил выброс 86,3 млн тонн вредных для окружающей среды газов.

Эслами охарактеризовал это событие как очередное достижение иранской атомной промышленности и подтверждение технологического потенциала страны.

АЭС Бушер, единственная действующая атомная электростанция Ирана, расположена на южном побережье Персидского залива и поставляет электроэнергию в национальную энергосистему страны.

Региональная напряженность усилилась с конца февраля после того, как США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану.

Иранские СМИ сообщили, что АЭС неоднократно становилась мишенью во время конфликта, но отметили, что атаки не нарушили работу станции и не повлияли на выработку электроэнергии.