На месте инцидента работают аварийные службы с целью скорейшего восстановления электроснабжения

Иранская атака вызвала перебои с электричеством в Кувейте На месте инцидента работают аварийные службы с целью скорейшего восстановления электроснабжения

В отдельных районах региона Хиттин в Кувейте произошло отключение электроэнергии из-за технической неисправности на главной электроподстанции, возникшей в результате ударов со стороны Ирана.

Об этом говорится в сообщении Министерства электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Отмечается, что сбой привел к отключению электроэнергии в двух районах.

Согласно сообщению, на месте инцидента работают аварийные службы с целью скорейшего восстановления электроснабжения.

Накануне ведомство сообщило, что в ходе иранских ударов были атакованы два объекта по производству электроэнергии и очистке воды. На предприятиях возникли пожары, а часть производственных мощностей была временно выведена из эксплуатации в качестве меры предосторожности.