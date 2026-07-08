Иранская армия: Единственный безопасный маршрут для прохода через Ормуз — путь, определенный Ираном Вмешательство в функционирование и управление Ормузским проливом недопустимо, - Центральный штаб «Хатем аль-Анбия»

Единственным безопасным маршрутом для прохода торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив является путь , определенный Ираном. Об этом сообщает информагентство Tasnim со ссылкой на Центральный штаб «Хатем аль-Анбия».

США, не соблюдая свои обязательства, нарушили режим прекращения огня и достигнутые договоренности. Удары по ряду объектов на юге Ирана наносились в то время, когда тело бывшего лидера страны Али Хаменеи еще находилось в Ираке, - говорится в сообщении иранских военных.

В военном штабе подчеркнули, что вмешательство в функционирование и управление Ормузским проливом недопустимо.

Единственным безопасным маршрутом для прохода торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив является путь, определенный Ираном, - следует из публикации.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее сообщило о нанесении ударов по более чем 80 военным целям близ Ормузского пролива в ответ на иранские атаки на проходившие через него коммерческие суда.

Иран, в свою очередь, заявил, что в ответ на ночные удары были атакованы 85 военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.