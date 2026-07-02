При этом Багдад, вопреки ранее объявленным планам, исключен из программы

Ирак: церемонии прощания с Хаменеи пройдут только в Кербеле и Наджафе При этом Багдад, вопреки ранее объявленным планам, исключен из программы

Церемонии прощания с бывшим духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который погиб в результате удара США, пройдут в Кербеле и Наджафе, тогда как Багдад, вопреки ранее объявленным планам, исключен из программы. Об этом сообщил журналистам глава комиссии по обеспечению безопасности церемонии генерал-лейтенант Саад Маад.

Маад отметил, что тело аятоллы Али Хаменеи будет доставлено в Наджаф 7 июля, где после официальной церемонии встречи состоится траурная церемония с участием жителей города.

Массовое траурное шествие в Наджафе начнется 8 июля в 06:00 от перекрестка Куфа и пройдет через площадь Садрайн до перекрестка «Революции 20-го года», - сказал он.

В тот же день, по словам главы комиссии, траурная церемония в Кербеле начнется в 16:00. Похоронная процессия проследует по улице Абу Махди аль-Мухандиса к святыням имама Хусейна и имама Аббаса, охватив основные улицы города, - отметил он.

Маад сообщил, что Высший комитет подготовил гибкий план, который позволит гражданам беспрепятственно добраться до Наджафа и Кербелы, а после завершения траурных мероприятий тело будет отправлено в Иран.



По его словам, церемонии ограничатся только Наджафом и Кербелой и не будут проводиться в Багдаде из-за установленного 24-часового графика, в связи с чем столица не смогла быть включена в программу.

Ранее правительство Ирака работало над тем, чтобы траурная церемония началась в Международном аэропорту Багдада.

Комиссия, ответственная за организацию похорон, также сообщала, что церемония начнется именно в Багдаде.