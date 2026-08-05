На границе не зафиксировано никаких угроз, а действия сирийских сил осуществляются в координации с иракской стороной

Ирак: ситуация на границе с Сирией остается стабильной На границе не зафиксировано никаких угроз, а действия сирийских сил осуществляются в координации с иракской стороной

Ситуация на ирако-сирийской границе остается стабильной, заявил командующий Пограничными войсками Ирака Мухаммед Абдельвахаб ас-Саиди.

В комментарии государственному агентству INA ас-Саиди отметил, что обстановка на границе между двумя странами является нормальной, а передвижения сирийской стороны, направленные на обеспечение безопасности приграничной зоны, находятся в поле зрения иракских властей.

Он подчеркнул, что на границе не зафиксировано никаких угроз, а действия сирийских сил осуществляются в координации с иракской стороной.

Ранее региональные СМИ сообщили, что сирийская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности на границе с Ираком.