Проект «Путь развития» охватывает маршрут протяженностью около 1200 километров, пролегающий от Басры до границы с Турцией

Ирак приветствует участие турецких компаний в проекте «Дорога развития» Проект «Путь развития» охватывает маршрут протяженностью около 1200 километров, пролегающий от Басры до границы с Турцией

Министр транспорта Ирака Вехеб Сельман Мухаммед заявил, что его ведомство с удовлетворением приветствует участие турецких компаний в проекте «Дорога развития», а также в проектах по развитию аэропортов Мосула и Багдада и строительству крупного порта Фав.

Иракский министр высказал свои соображения журналистам по итогам «Круглого стола» турецко-иракских деловых кругов, который прошел в Анкаре с участием министра торговли Омера Болата.

Напомнив о визите министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу в Ирак на прошлой неделе, Мухаммед отметил, что в ходе переговоров были затронуты три основных вопроса, а главным пунктом повестки дня стал проект «Дорога развития».

Отметив, что итальянская компания, ведущая проектные работы по данному проекту, по состоянию на прошлой неделю завершила их на 90 %, Мухаммед отметил, что завершение проектирования железнодорожной и автомобильной частей проекта запланировано на октябрь 2026 года.

Мухаммед добавил, что они с удовольствием примут участие турецких компаний в проекте «Дорога развития». По его словам, премьер-министр Ирака Али Зейди также поднял этот вопрос на встрече с министром транспорта и инфраструктуры Уралоглу, состоявшейся на прошлой неделе в Багдаде.

Он отметил, что проект «Путь развития» охватывает маршрут протяженностью около 1200 километров, пролегающий от Басры до границы с Турцией, и указал, что вторым вопросом повестки дня является аэропорт Мосула.

Он добавил, что как премьер-министр Ирака, так и он сам с удовлетворением восприняли участие турецких компаний в проекте аэропорта Мосула, а также выразили желание, чтобы они приняли участие в развитии международного аэропорта Багдада.

Сообщив, что третьим вопросом, рассмотренным на встрече, стал проект Большого порта Фав, Мухаммед отметил, что порт будет состоять из 100 причалов, при этом на данный момент завершено строительство 5 причалов и 5 площадок.

Мухаммед сообщил, что в ближайшее время будет объявлен тендер для международных компаний на строительство оставшихся 95 причалов в рамках проекта «Большой порт Фав», и добавил, что проект «Большой порт Фав» связан с проектом «Дорога развития».