До настоящего времени ни одна сторона не представила доказательств того, что эти нападения были совершены с территории Ирака - представитель ВС Ирака

Ирак отверг обвинения в использовании своей территории для атак на Саудовскую Аравию До настоящего времени ни одна сторона не представила доказательств того, что эти нападения были совершены с территории Ирака - представитель ВС Ирака

США и Саудовская Аравия до сих пор не представили доказательств того, что нападения на саудовские военные базы и нефтяные объекты были совершены с территории Ирака. Об этом сообщил представитель командования Вооруженных сил Ирака Сабах Нуман после ударов США и Саудовской Аравии по штабам сил «Хашд аш-Шааби» в семи иракских провинциях.

В результате атак погибли 20 человек, еще 32 получили ранения.

Как передает официальное информационное агентство Ирака INA, силовые структуры страны разрабатывают комплексный план, который должен предотвратить новые атаки и обеспечить защиту суверенитета Ирака.

«До настоящего времени ни одна сторона не представила доказательств того, что эти нападения были совершены с территории Ирака», - заявил Нуман.

По его словам, Багдад не допустит присутствия вооруженных формирований, действующих вне контроля государства. Власти также не позволят использовать территорию страны для нападений на соседние государства.

В то же время Нуман подчеркнул, что Ирак не потерпит и внешних нарушений своего суверенитета.

Премьер-министр Ирака и верховный главнокомандующий Вооруженными силами Али Зейди посетил один из штабов «Хашд аш-Шааби», подвергшихся ударам США и Саудовской Аравии. Он встретился с представителями сил безопасности и получил подробную информацию о последствиях атак.

Зейди поручил оказать поддержку семьям погибших и обеспечить необходимое лечение раненых, в том числе за рубежом, если это потребуется.

Нуман отметил, что визит премьер-министра подтверждает статус «Хашд аш-Шааби» как официальной и неотъемлемой части системы национальной обороны Ирака.

Ранее США и Саудовская Аравия обвинили действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования в нападениях на саудовские военные базы и нефтяные объекты.

Группировка «Исламское сопротивление в Ираке» отвергла обвинения в причастности к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

При этом группировка потребовала от правительства Зейди до середины августа занять решительную позицию в защиту суверенитета страны и пригрозила ответными действиями против Вашингтона и Эр-Рияда.