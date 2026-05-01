Ирак готовится возобновить экспорт нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан

Министерство нефти Ирака объявило о завершении работ по техническому обслуживанию и ремонту трубопровода Киркук-Джейхан, что позволит в ближайшее время возобновить транспортировку нефти по этому маршруту.

В письменном заявлении ведомства отмечается, что запуск трубопровода с пропускной способностью до 600 тысяч баррелей в сутки станет стратегической альтернативой для экспорта нефти и будет способствовать стабильности национальных поставок.

Также сообщается о начале реализации проекта трубопровода Басра-Хадиса.

Согласно заявлению, новый трубопровод протяженностью около 700 километров будет обладать экспортной мощностью до 2,5 миллиона баррелей в сутки. При этом трубы для проекта производятся за счет внутренних ресурсов страны.

В министерстве подчеркнули, что после завершения проекта Ирак сможет экспортировать нефть по трем различным направлениям — через Иорданию, Сирию и Турцию.

Стоимость первого этапа проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов.