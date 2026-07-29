Муктада ас-Садр отметил, что США и Израиль «пытаются натравить братьев друг на друга», и призвал не давать им такой возможности

Иракский шиитский лидер обвинил поддерживаемые Ираном группировки в том, что они «втягивают Ирак в войну» Муктада ас-Садр отметил, что США и Израиль «пытаются натравить братьев друг на друга», и призвал не давать им такой возможности

Иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр назвал проиранские военизированные группировки в стране «бесконтрольными» и «наглыми» и обвинил их в попытках втянуть Ирак в бесперспективную войну.

Согласно сообщениям иракских СМИ, Садр выступил с письменным заявлением в отношении проиранских группировок, действующих в Ираке.

Назвав Ирак «землёй святынь» и «центром шиизма», Садр заявил, что иракская территория не используется для нападений на Иран, и поэтому Корпус стражей Исламской революции также не должен нацеливаться на Ирак.

Коснувшись также действий иракских военизированных группировок в отношении соседних стран, Садр заявил: «Точно так же и бесконтрольные военизированные группировки (в Ираке) не должны давать повод нашим братьям в странах Арабского залива (в Басре) для нападения на наши святые земли».

Подчеркнув, что все должны действовать в духе братства и мира, Садр отметил, что США и Израиль «пытаются натравить братьев друг на друга», и призвал не давать им такой возможности.

«Я осуждаю нападения на священные земли Ирака, независимо от того, какая страна или сторона их совершает. В то же время я осуждаю действия наглых ополченцев, стремящихся втянуть Ирак в бесплодную войну. Я призываю правительство Ирака обеспечить безопасность, укрепить суверенитет, серьезно работать на благо ираканского народа и его святынь, а также не поддаваться отвратительным сектантским предрассудкам».

Подчеркнув, что ираканский народ «нуждается в мире», Садр заявил, что «войны, истощающие все ресурсы и честь Ирака», больше не должны повторяться.

Призвав к бдительности в отношении «спящих» террористических ячеек, Садр заявил: «Они будут использовать сектантство как предлог для подрыва безопасности священного Ирака».

Иракский шиитский лидер Садр также призвал соседние страны к миру и благополучию.