Иракский парламент утвердил правительство премьер-министра Али аль-Заиди

Как сообщает официальное иракское информационное агентство (INA), в четверг, 14 мая иракский парламент одобрил правительство премьер-министра Али аль-Заиди и его министерскую программу.

Аль-Заиди и министры, получившие вотум доверия парламента, принесли конституционную присягу и официально вступили в должность.

В ходе заседания парламент одобрил кандидатуру 14 министров.

По данным агентства, на заседании в четверг присутствовали около 270 депутатов из 329 членов парламента.

Затем парламент приступил к голосованию по кандидатурам министров по отдельности, в первую очередь по кандидатуре министра иностранных дел Фуада Хусейна, в то время как голосование по другим министрам было отложено из-за отсутствия политического консенсуса, сообщает INA.

Наряду с Хусейном парламент утвердил Халеда Швани в качестве министра юстиции, Фалиха Аль-Сари – министра финансов, Бассема Аль-Абади – министра нефти, Сарву Абдул Вахид – министра окружающей среды, Мустафу Санада – министра связи и Али Вахиба – министра электроэнергетики.

В состав кабинета также вошли Абдул Карим Абтан (министр образования), Вахаб Салман (министр транспорта), Мухаммед Аль-Карбули (министр промышленности), Мустафа Низар (министр торговли), Абдул Хусейн Азиз (министр здравоохранения), Абдул Рахим Джассим (министр сельского хозяйства) и Мутанна Аль-Тамими (министр водных ресурсов).

Заседание парламента было отложено без назначения даты голосования по остальным девяти портфелям кабинета: министров планирования, восстановления, труда, внутренних дел, молодежи, высшего образования, обороны, культуры и миграции.

27 апреля президент Ирака Низар Амиди поручил Аль-Заиди сформировать правительство после того, как альянс «Координационная платформа», крупнейший парламентский блок, одобрил его кандидатуру на пост премьер-министра.