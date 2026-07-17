Информации о том, кто осуществил атаку, не приводится

Иракский город Сулеймания подвергся удару с применением ракет и БПЛА Информации о том, кто осуществил атаку, не приводится

В иракском городе Сулеймания после атаки с применением ракет и беспилотника-камикадзе вспыхнул пожар.

По данным базирующегося в Эрбиле телеканала Rudaw TV, Сулеймания подвергалась удару, в результате которого в одном из мест попадания вспыхнул пожар.

Сообщается, что к месту происшествия были направлены машины скорой помощи.

Информации о том, кто осуществил атаку, не приводится. Официальных заявлений по поводу произошедшего также пока не поступало.

Ударам Ирана подвергаются лагеря иранских курдских оппозиционных группировок в Эрбиле и Сулеймании, а также американская военная база и генеральное консульство США в Эрбиле.

В ходе последних атак по Эрбилю были выпущены восемь беспилотников-камикадзе, а в результате ракетного удара по лагерю Организации революционного общества трудящихся Восточного Курдистана (Комеле), выступающей против властей Тегерана, погибли восемь ее членов.

Правительство Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) ранее решительно осудило удары Ирана по Эрбилю и Сулеймании, призвав власти в Тегеране незамедлительно прекратить продолжающиеся атаки.