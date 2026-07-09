Вооруженные силы Иордании находятся в полной готовности к отражению любых угроз, - представитель правительства

Иорданская армия сообщила о перехвате восьми ракет, запущенных из Ирана Вооруженные силы Иордании находятся в полной готовности к отражению любых угроз, - представитель правительства

Вооруженные силы Иордании сообщили о перехвате восьми ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении королевства. Соответствующее сообщение распространила иорданская армия.

Согласно сообщению, восемь ракет, запущенных из Ирана в сторону территории Иордании, были перехвачены.

Официальный представитель правительства Иордании и министр по вопросам государственных коммуникаций Мухаммед аль-Мумани также сообщил о перехвате ракет.



Аль-Мумани отметил, что Вооруженные силы Иордании находятся в полной готовности к отражению любых угроз, с которыми может столкнуться страна, а также принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности государства и его граждан.

Министр призвал жителей страны и иностранных граждан, находящихся в Иордании, следовать указаниям официальных органов, получать информацию только из официальных источников и не распространять непроверенные сообщения.

Посольство США призвало своих граждан укрыться в безопасных местах

Между тем посольство США в Аммане распространило заявление, в котором сообщило об обнаружении в воздушном пространстве Иордании ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Американское диппредставительство выпустило срочное предупреждение, призвав всех граждан США, находящихся на территории Иордании, немедленно пройти в укрытия и оставаться в закрытых помещениях.

В заявлении отмечается, что ситуация находится под наблюдением, а при необходимости будет опубликована дополнительная информация.

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, американские военные в ночные часы начали бомбардировки, мишенью которых стали районы Ирана близ Ормузского пролива.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по объектам на американских военных базах в Кувейте и Бахрейне.

Ранее Вооруженные силы Кувейта сообщили, что в воздушном пространстве страны были обнаружены и нейтрализованы три баллистические ракеты, одна крылатая ракета и десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента один человек получил ранения.

В свою очередь армия Бахрейна сообщила, что предотвратила воздушные атаки, осуществленные со стороны Ирана.