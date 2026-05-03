Иорданская армия сообщила об авиаударах по объектам наркотрафика на юге Сирии Мишенью атаки стали несколько объектов в провинции Сувейда на юге страны

Иорданская армия заявила, что нанесла авиаудары по нескольким объектам в провинции Сувейда на юге Сирии, которые, как утверждается, использовались для контрабанды наркотиков.

В заявлении военных говорится, что удары были нанесены по районам на юге Сирии, откуда, по имеющимся данным, осуществлялась контрабанда оружия и наркотиков.

Отмечается, что в результате авиаударов были поражены заводы, мастерские и склады, использовавшиеся для контрабанды оружия и наркотиков в Иорданию.

Между тем местные источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщили «Анадолу», что мишенью авиаударов стали склады с наркотиками, расположенным вблизи деревень Умм-Румман и Малих в южном и юго-восточном пригородах провинции Сувейда. По их данным, в результате ударов в этом районе произошли мощные взрывы.

Кроме того, по информации источников, истребители нанесли удар по окрестностям бывшего здания Управления государственной безопасности в городе Шахба, при этом во время атак в этом районе наблюдалась интенсивная активность БПЛА.

Сирийские власти пока не делали официальных заявлений по поводу авиаударов, нанесенных иорданской армией.