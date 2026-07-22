Две ракеты упали на незастроенной территории, пострадавших и разрушений не зафиксировано

Иордания сообщила о перехвате четырех из шести ракет, запущенных из Ирана Две ракеты упали на незастроенной территории, пострадавших и разрушений не зафиксировано

Иордания заявила, что силы противовоздушной обороны перехватили четыре из шести ракет, выпущенных с территории Ирана, еще две упали на незастроенной местности.

Об этом сообщает иорданское государственное информационное агентство PETRA со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

По его словам, системы ПВО Иордании обнаружили шесть ракет, запущенных из Ирана в направлении территории королевства, после чего были приняты меры по их перехвату.

Четыре ракеты были уничтожены, а две упали на незастроенной территории, не причинив ущерба и не приведя к жертвам.

Сообщается, что инженерные подразделения армии прибыли в районы падения ракет, где проводят работы с их фрагментами в соответствии с установленными техническими требованиями и мерами безопасности.

По данным агентства, в южном иорданском городе Акаба были слышны взрывы, вызванные запущенными из Ирана ракетами, а также звучали сирены воздушной тревоги.

В свою очередь, израильские СМИ сообщили, что после срабатывания систем противовоздушной обороны в связи с запуском иранских ракет в направлении Иордании звуки взрывов были слышны и в городе Эйлат на юге Израиля.