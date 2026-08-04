В Аммане призвали прекратить атаки на Газу, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и обязать Израиль соблюдать нормы международного права

Иордания поддержала заявление Турции, Катара и Египта с осуждением действий Израиля В Аммане призвали прекратить атаки на Газу, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и обязать Израиль соблюдать нормы международного права

Иордания поддержала совместное заявление Турции, Катара и Египта, выступающих посредниками в переговорах, в котором осуждаются действия Израиля в секторе Газа.

Как сообщили в МИД Иордании, королевство осуждает удары по медицинским учреждениям, а также гибель мирных жителей, включая женщин и детей.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Фуад аль-Маджали заявил, что подобные действия являются явным нарушением международного права и международного гуманитарного права.

По его словам, необходимо прекратить израильские атаки и нарушения, обеспечить беспрепятственную и устойчивую доставку достаточных объемов гуманитарной помощи в сектор Газа, а также гарантировать полную защиту гражданского населения, медицинских учреждений и сотрудников гуманитарных организаций.

Аль-Маджали также подчеркнул, что международное сообщество должно играть более активную роль, добиваясь от Израиля выполнения обязательств в рамках международного права, обеспечивая реализацию всех положений плана президента США Дональда Трампа по Газе и предотвращая подрыв усилий по достижению стабильности.

Турция, Катар и Египет ранее осудили действия Израиля

Ранее Турция, Катар и Египет, выступающие посредниками в переговорах, решительно осудили действия Израиля в секторе Газа, продолжающиеся, в частности, в отношении медицинских учреждений и объектов медицинской инфраструктуры и приводящие к гибели мирных жителей, включая женщин и детей.

Посредники заявили, что Израиль продолжает нарушения, несмотря на объявленное ХАМАС и другими палестинскими группировками согласие с «дорожной картой», включая положение об ограничении вооружений. По их мнению, такие действия нарушают достигнутые договоренности и ставят под угрозу реализацию второго этапа соглашения.

Они также призвали Израиль в полном объеме выполнить свои обязательства по международному праву и условиям соглашения о прекращении огня.

Кроме того, посредники предупредили, что продолжающиеся нарушения угрожают процессу деэскалации и еще больше усугубляют гуманитарное положение мирного населения в секторе Газа.