Иордания и США обсудили усилия по снижению напряженности в регионе Глава МИД Иордании провел телефонный разговор с госсекретарем США

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади обсудил с госсекретарем США Марко Рубио последние события на Ближнем Востоке и усилия по снижению напряженности в регионе.

Как сообщили в МИД Иордании, Сафади и Рубио провели телефонный разговор.

Согласно сообщению, в ходе беседы стороны рассмотрели текущие процессы в регионе и обсудили шаги, предпринимаемые для снижения напряженности.

Кроме того, Сафади и Рубио обменялись мнениями о том, как учитывать региональные и международные последствия текущей напряженности на основе подходов, направленных на обеспечение долгосрочной безопасности и стабильности.