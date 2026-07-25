Израиль, как «оккупирующая держава», несет ответственность за продолжающиеся нападения и преступления против палестинского народа и оккупированных территорий, - МИД Иордании

Иордания: Израильские нападения на захваченные палестинские земли — продолжение экстремистской политики Израиля Израиль, как «оккупирующая держава», несет ответственность за продолжающиеся нападения и преступления против палестинского народа и оккупированных территорий, - МИД Иордании

Министерство иностранных дел Иордании осудило эскалацию нападений израильских незаконных поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, заявив, что эти нарушения являются «продолжением экстремистской политики Израиля», а вся ответственность за происходящее лежит на Тель-Авиве.

МИД Иордании назвал нападения незаконных поселенцев на палестинские деревни, сопровождавшиеся поджогами домов, сельскохозяйственных угодий и автомобилей, а также выкорчевыванием большого числа деревьев, «эскалацией террора против палестинцев на Западном берегу».

«Эти действия, являющиеся продолжением экстремистской политики и незаконной практики израильского правительства на Западном берегу, подпитывают экстремизм и насилие, а также подрывают возможности достижения мира на основе принципа двух государств», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Израиль, как «оккупирующая держава», несет ответственность за продолжающиеся нападения и преступления против палестинского народа и оккупированных территорий.

Иордания также призвала международное сообщество выполнить свои правовые и моральные обязательства, добившись от Израиля прекращения нападений со стороны незаконных поселенцев, привлечения виновных к ответственности и недопущения их безнаказанности.

Достижение справедливого и всеобъемлющего мира в регионе возможно лишь при реализации законного права палестинского народа на создание независимого и суверенного государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, - указали в МИД.

Ранее утром в результате нападения израильских поселенцев на город Калькилия на оккупированном Западном берегу пострадали восемь палестинцев.

Кроме того, сообщалось, что израильские военные в ходе рейдов в городах, деревнях и населенных пунктах Западного берега, в том числе в населенном пункте Тель близ Наблуса, задержали не менее 70 палестинцев и продолжают блокаду этого населенного пункта.

Накануне израильские военные и незаконные поселенцы стали причиной гибели четырех палестинцев в Наблусе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после столкновений на севере оккупированного Западного берега, в результате которых погибли четыре палестинца и два израильтянина, поручил ускорить процесс легализации незаконных еврейских поселений и создания новых.

С момента начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года участились случаи задержаний, рейдов и нападений на палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

За этот период в результате эскалации, которую израильская армия осуществляет совместно с израильскими незаконными поселенцами, на оккупированном Западном берегу погибли 1182 палестинца, около 13 тыс. получили ранения, почти 24 тыс. были задержаны, а 33 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.