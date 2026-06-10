Иордания заявила о перехвате пяти иранских ракет

Mahmut Geldi, Elmira Ekberova
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Вооруженные силы Иордании заявили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять ракет, запущенных из Ирана в направлении города Эз-Зарка.
В письменном заявлении иорданской армии говорится, что были зафиксированы пять ракет иранского происхождения, направлявшихся в район Эль-Азрак провинции Эз-Зарка.
Согласно сообщению, ракеты были уничтожены средствами ПВО. Отмечается, что обломки сбитых ракет не привели к человеческим жертвам или материальному ущербу.
В заявлении также подчеркивается, что Вооруженные силы Иордании готовы обеспечить защиту воздушного пространства страны.
Ранее американские военные сообщили о нанесении ударов по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом Apache.
В свою очередь Иран заявил, что в ответ на эти атаки нанес ракетный удар по американской военной базе Муваффак Салти, расположенной на территории Иордании.