Военные сообщили, что ракеты были уничтожены средствами ПВО над провинцией Эз-Зарка

Иордания заявила о перехвате пяти иранских ракет Военные сообщили, что ракеты были уничтожены средствами ПВО над провинцией Эз-Зарка

Вооруженные силы Иордании заявили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять ракет, запущенных из Ирана в направлении города Эз-Зарка.

В письменном заявлении иорданской армии говорится, что были зафиксированы пять ракет иранского происхождения, направлявшихся в район Эль-Азрак провинции Эз-Зарка.

Согласно сообщению, ракеты были уничтожены средствами ПВО. Отмечается, что обломки сбитых ракет не привели к человеческим жертвам или материальному ущербу.

В заявлении также подчеркивается, что Вооруженные силы Иордании готовы обеспечить защиту воздушного пространства страны.

Ранее американские военные сообщили о нанесении ударов по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом Apache.

В свою очередь Иран заявил, что в ответ на эти атаки нанес ракетный удар по американской военной базе Муваффак Салти, расположенной на территории Иордании.