В 2025 году онлайн-мошенничество стало наиболее часто регистрируемым видом киберпреступлений в Африке

ИНТЕРПОЛ: В 55% случаев киберпреступлений в Африке используется искусственный интеллект В 2025 году онлайн-мошенничество стало наиболее часто регистрируемым видом киберпреступлений в Африке

В 55% зарегистрированных в Африке случаев киберпреступлений использовались технологии искусственного интеллекта.

Согласно «Отчету об оценке киберугроз в Африке 2026», опубликованному Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) 3 августа, искусственный интеллект позволяет осуществлять кибератаки быстрее, в более широких масштабах и с большей степенью скрытности.

В отчете, основанном на данных из 36 африканских стран, отмечается, что в 55% киберпреступлений используются технологии искусственного интеллекта, а финансовые потери от киберпреступлений в Африке с 2024 года выросли более чем в два раза — с 192 млн долларов до 484 млн долларов.

Согласно докладу, в 2025 году онлайн-мошенничество стало наиболее часто регистрируемым видом киберпреступлений в Африке. Сообщается, что злоумышленники используют мобильные платежные платформы, социальные сети и искусственный интеллект, чтобы охватить большее количество людей.

В сообщении не приводится рейтинг стран с наибольшим количеством киберпреступлений. По данным исследования, Восточная Африка является центром мошенничества и атак с использованием программ-вымогателей, направленных против систем мобильных платежей.

Западная и Центральная Африка входят в число регионов, где наблюдается наибольшее количество случаев мошенничества с подделкой денежных переводов, направленного против предприятий (Business Email Compromise — BEC), а также случаев онлайн-мошенничества в сфере знакомств; при этом подчеркивается, что субрегион Южной Африки выделяется как одна из главных целей международных киберпреступных группировок благодаря высокому уровню цифровой подключенности.

В отчете обращается внимание на то, что контент «дипфейк», созданный с помощью искусственного интеллекта, становится все более распространенным в случаях цифрового шантажа и онлайн-домогательств. Сообщается, что в 2025 году Сенегал запустил онлайн-платформу для подачи жалоб на нарушения в отношении детей в интернете, а в том же году 17 африканских стран усилили свои правовые нормы по борьбе с киберпреступностью.

В ходе международных операций, проводимых под координацией Интерпола, задержано более 1500 подозреваемых, изъято сотни цифровых устройств и конфисковано более 100 миллионов долларов доходов от преступной деятельности. В отчете содержится призыв к укреплению межгосударственного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, обучению сотрудников правоохранительных органов в области искусственного интеллекта и расширению партнерства между государственным и частным секторами.