Интерес к «Turkish Vibe Zone», созданной в рамках ЧМ по футболу, проявляют болельщики со всего мира

Интерактивная площадка «Turkish Vibe Zone» в Лос-Анджелесе привлекает внимание посетителей Интерес к «Turkish Vibe Zone», созданной в рамках ЧМ по футболу, проявляют болельщики со всего мира

В рамках чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе при поддержке Управления коммуникаций Администрации президента Турции открылась интерактивная площадка «Turkish Vibe Zone», которая пользуется большой популярностью не только у турецких болельщиков, но и у фанатов из других стран.

Пространство площадью 3050 квадратных метров, созданное под эгидой Управления коммуникаций под девизом «Türkiye is Here» (Турция здесь), расположено в парке Gloria Molina Grand Park.

В ходе визита площадку посетили посол Турции в Вашингтоне Седат Онал с супругой Фиген Онал, генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Менекше Онук, депутат правящей Партии справедливости и развития от провинции Бурса Мустафа Варанк и заместитель главы Управления коммуникаций Ферхат Пиринччи.

Официальные лица ознакомились с мероприятиями, проходящими на площадке, которую посещают как турецкие болельщики, так и американцы, желающие ближе познакомиться с Турцией, а также болельщики из разных стран мира.

На площадке установлен огромный экран, где в прямом эфире транслируются матчи национальной сборной Турции. Посетители могут участвовать в различных активностях и знакомиться с турецкой культурой.

В зоне мероприятий представлены стенды ведущих турецких компаний, включая флагман гражданской авиации Турции - Turkish Airlines (THY), Turkcell, Çitlekçi, Chobani и Ziraat Bankası, где гостям предлагаются разнообразные интерактивные возможности.

«Turkish Vibe Zone», созданная Управлением коммуникаций специально к чемпионату мира 2026 года, до 26 июня будет служить местом для просмотра матчей национальной сборной и проведения многочисленных мероприятий, направленных на продвижение Турции.

На площадке помимо большого экрана для трансляций матчей оборудованы контент-студия для создания медиаматериалов, фотокабина для посетителей, гастрономическая зона с блюдами турецкой кухни, зона для приема официальных лиц, студия для интервью, пресс-центр для обеспечения медиаинтеграции, а также брендовые пространства компаний-спонсоров.

«Turkish Vibe Zone» также станет местом проведения концертов и мероприятий с участием известных личностей. Кроме того, на протяжении всего чемпионата мира площадка будет выполнять функцию важного координационного центра для турецких журналистов, освещающих событие.

Пресс-центр, расположенный на площадке, служит связующим звеном для медийных работников, командированных из Турции, где они могут проводить интервью, организовывать прямые включения и съемки.

