Индия планирует создать полностью интегрированную военную силу к 2047 году Госсекретарь Минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил, что для достижения этой цели Индия сосредоточится на развитии национального потенциала и самодостаточности

Государственный секретарь Министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил, что страна ставит цель к 2047 году стать «полностью интегрированной военной силой» в Индо-Тихоокеанском регионе.

По сообщению газеты Hindustan Times, Сингх выступил на саммите в Нью-Дели, где представил долгосрочные цели национальной оборонной политики страны.

Он отметил, что к 2047 году — к 100-летию независимости Индии — страна намерена стать «полностью интегрированной военной силой, способной демонстрировать мощь» в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сингх подчеркнул, что для достижения этой цели Индия сосредоточится на развитии национального потенциала и самодостаточности. По его словам, в 2030-х годах планируется ввод в действие «многоуровневого национального оборонного щита» для защиты стратегических и гражданских объектов.

Он также заявил о стремлении Индии к «многосторонности и стратегической автономии», отметив, что страна хочет «стать отдельным центром силы», а также подчеркнул важность превращения в «экономическую державу с устойчивым ростом».

«В конечном итоге мы достигнем эпохи совершенства, когда станем полностью интегрированной, самодостаточной военной силой, способной проецировать мощь в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — заявил Сингх.