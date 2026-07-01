Июнь 2026 года стал пятым самым засушливым в Индии за всю историю наблюдений с 1901 года

Индия пережила один из самых засушливых июней за последние 100 лет Июнь 2026 года стал пятым самым засушливым в Индии за всю историю наблюдений с 1901 года

Из-за сильного дефицита осадков июнь 2026 года стал пятым самым засушливым в Индии за всю историю наблюдений с 1901 года.

Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на Индийский метеорологический департамент (IMD), в июне страна получила около 99,5 мм осадков, что значительно ниже климатической нормы.

С учетом данных за период с 1927 по 2026 год этот показатель стал третьим самым низким за последние 100 лет, уступив лишь значениям, зафиксированным в 2009 году (87,5 мм) и в 2014 году (92,1 мм).

Неравномерный характер муссонов в Индии приводит к тому, что затяжные периоды засухи резко сменяются разрушительными ливнями.

В отличие от более равномерного 2025 года, развитие муссона в 2026 году застопорилось из-за слабости атмосферных систем и влияния Эль-Ниньо. IMD официально предупредил, что Эль-Ниньо может снизить количество осадков, и в этом году объем дождей в муссонный сезон может оказаться ниже средних значений.

