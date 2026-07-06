Министерство потребовало от Meta предоставить подробный ответ в течение 7 дней

Индия направила Meta уведомление из-за рекламы в Инстаграм, «поощряющей эксплуатацию детей» Министерство потребовало от Meta предоставить подробный ответ в течение 7 дней

Министерство электроники и информационных технологий Индии направило уведомление компании Meta, владеющей Инстаграм, с требованием удалить платную рекламу, которая, как утверждается, «поощряет» сексуальную эксплуатацию детей.

По данным индийского телеканала NDTV, заявление по этому поводу сделал представитель Министерства электроники и информационных технологий Индии, имя которого не раскрывается.

Чиновник сообщил, что министерство направило Meta уведомление в связи с контентом, связанным с эксплуатацией детей, который размещался в платной рекламе на социальной платформе Инстаграм.

Согласно уведомлению, министерство потребовало от Meta удалить из Инстаграм рекламу, содержащую материалы, связанные с эксплуатацией детей, а также предоставить подробный ответ в течение 7 дней.

Представитель Meta в комментарии BBC заявил, что компания придерживается «нулевой терпимости к распространению и публикации материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей и насилием в отношении них».

По словам представителя компании, нарушения, связанные с контентом и личными данными, выявляются с помощью передовых технологий искусственного интеллекта, а Meta «борется с преступниками, скрывающимися среди 3,5 миллиарда пользователей».

Согласно законам, принятым в Индии в 2012 году, отказ Meta предоставить информацию по этому делу может привести к началу судебного разбирательства.

В расследовании BBC было установлено, что Инстаграм публиковал в Индии платную рекламу, «поощряющую» сексуальную эксплуатацию детей.