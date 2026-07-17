Поезд будет курсировать между районами Джинд и Сонипат в северном штате Харьяна

Индия ввела в эксплуатацию первый поезд на водородном топливе Поезд будет курсировать между районами Джинд и Сонипат в северном штате Харьяна

Индия в рамках реализации инициатив по устойчивому развитию ввела в эксплуатацию поезд, работающий на водородном топливе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт движению первого в стране поезда на водородном топливе, который будет курсировать между районами Джинд и Сонипат в северном штате Харьяна.

«Индия сделала важный шаг на пути к экологически чистой мобильности», - написал Моди в социальной сети американской компании X после церемонии запуска поезда.

Согласно сообщению Бюро информации и печати Индии, проект объединяет передовую тяговую технологию со специализированной инфраструктурой хранения водорода, заправки и эксплуатации.

Поезд способен перевозить до 2 600 пассажиров, - отмечается в сообщении.