Индия ввела в эксплуатацию первый поезд на водородном топливе

Irmak Akcan, Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Индия в рамках реализации инициатив по устойчивому развитию ввела в эксплуатацию поезд, работающий на водородном топливе.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт движению первого в стране поезда на водородном топливе, который будет курсировать между районами Джинд и Сонипат в северном штате Харьяна.
«Индия сделала важный шаг на пути к экологически чистой мобильности», - написал Моди в социальной сети американской компании X после церемонии запуска поезда.
Согласно сообщению Бюро информации и печати Индии, проект объединяет передовую тяговую технологию со специализированной инфраструктурой хранения водорода, заправки и эксплуатации.
Поезд способен перевозить до 2 600 пассажиров, - отмечается в сообщении.