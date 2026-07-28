Бывший муфтий Иерусалима заявил, что действия Израиля не создают для него никаких прав на святыню, и призвал исламский мир к ответственности

Имам-хатыб мечети Аль-Акса: палестинский народ не откажется от мечети Аль-Акса Бывший муфтий Иерусалима заявил, что действия Израиля не создают для него никаких прав на святыню, и призвал исламский мир к ответственности

Бывший муфтий Иерусалима и Палестины, имам-хатыб мечети Аль-Акса и председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри заявил, что палестинский народ не откажется от мечети Аль-Акса, независимо от того, насколько усилятся атаки на святыню.

Как сообщили в офисе шейха Сабри, заявление было распространено по случаю девятой годовщины «Сопротивления у Баб аль-Эсбат», которое завершилось демонтажем электронных рамок металлодетекторов, установленных израильской полицией у ворот мечети Аль-Акса в июле 2017 года.

По словам Сабри, победа у ворот Баб аль-Эсбат («Львиные ворота») стала одной из поворотных вех в истории мечети Аль-Акса. Он подчеркнул, что жители Иерусалима, прежде всего палестинцы, сумели сохранить исламский суверенитет над святыней.

Сабри отметил, что это сопротивление стало четким сигналом о том, что мечеть Аль-Акса принадлежит исключительно мусульманам и что «ни одна пядь ее земли не будет оставлена». Он также заявил, что с момента оккупации в 1967 году палестинский народ последовательно выступает против любых попыток создать на территории мечети новую фактическую реальность или изменить ее исламскую идентичность.

«Нарушения не придают оккупационным силам легитимности»

Говоря об участившихся, по его словам, нарушениях на территории мечети Аль-Акса, Сабри заявил:

«Сегодня нарушения в мечети Аль-Акса становятся все более частыми в условиях отсутствия сдерживающего фактора. Однако это не станет нормой, не будет принято и не придаст легитимности ни одной несправедливой силе, претендующей на права в отношении мечети Аль-Акса. Масштабы вторжений и нарушений, совершаемых радикальными еврейскими группами, не дают оккупационным силам (Израилю) никаких прав на эту святыню».

Сабри подчеркнул, что палестинский народ принес большие жертвы и, несмотря на все трудности, продолжает выполнять возложенную на него миссию по защите мечети Аль-Акса. По его словам, палестинцы не капитулируют перед лицом жестоких атак и будут продолжать защищать святыню, какой бы ни была цена.

Призыв к исламскому миру

Шейх Икрима Сабри отметил, что мечеть Аль-Акса является общей ответственностью всей исламской уммы и неотъемлемой частью исламской веры, призвав мусульманский мир взять на себя ответственность за защиту святыни.

Он подчеркнул, что палестинский народ будет оставаться хранителем и защитником мечети Аль-Акса до тех пор, пока исламская умма в полной мере не возьмет на себя обязанность по защите первой киблы мусульман и третьей по значимости святыни ислама после двух Святынь — Заповедной мечети в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

В заключение Сабри заявил, что успех, достигнутый девять лет назад у ворот Баб аль-Эсбат, стал убедительным свидетельством воли палестинского народа, и подчеркнул, что никакие действия Израиля не создадут для него ни юридических, ни исторических прав на мечеть Аль-Акса.