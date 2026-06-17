Глава Высшего исламского совета Иерусалима заявил, что Иерусалим был и останется палестинским городом

Имам-хатыб мечети "Аль-Акса": Открытие посольств в Иерусалиме не придаст легитимности оккупанту Израилю Глава Высшего исламского совета Иерусалима заявил, что Иерусалим был и останется палестинским городом

Имам-хатыб мечети "Аль-Акса" и председатель Высшего исламского совета Иерусалима Икрима Сабри заявил, что открытие иностранных посольств в Иерусалиме не изменит исторический и правовой статус города.

В письменном заявлении Сабри раскритиковал решение региона Сомалиленд, расположенного на северо-западе Сомали, открыть посольство в оккупированном Иерусалиме.

По его словам, любые политические или дипломатические шаги, касающиеся Иерусалима, не смогут придать легитимность израильской оккупации и изменить исторический и национальный статус города.

Сабри подчеркнул необходимость усиления солидарности между мусульманскими и арабскими народами в связи с ситуацией вокруг Иерусалима. Он призвал мусульманские страны отказаться от разногласий, которые могут демонстрировать их слабость, и действовать сообща.

Глава Высшего исламского совета Иерусалима также отметил, что единство арабских и мусульманских народов является необходимым условием для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются страны региона, и выразил недовольство сепаратистскими движениями в Сомали.

Подчеркивая, что открытие посольств в Иерусалиме не повлияет на статус города, Сабри заявил: «Иерусалим с древних времен принадлежал Палестине и таким останется».

Комментируя сближение отдельных сторон с Израилем, он отметил, что открытие посольств в Иерусалиме в рамках каких-либо союзов или нормализации отношений с Израилем не изменит реального статуса города и не придаст легитимности израильской оккупации.

«Иерусалим не изменится из-за подобных шагов. Он останется палестинским городом», — подчеркнул Сабри.

Имам-хатыб мечети "Аль-Акса" также отверг инициативы по открытию дипломатических представительств в Иерусалиме, заявив: «Подобные шаги не служат интересам мусульманских народов. Для тех, кто их предпринимает, это является предметом позора».

Сомалиленд, в одностороннем порядке провозгласивший независимость от Сомали и признанный Израилем, в понедельник открыл в Иерусалиме свое посольство.

Ранее президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи в ходе визита в Израиль встретился с президентом страны Ицхаком Герцогом.