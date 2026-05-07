Имам мечети Аль-Акса высоко оценил усилия президента Эрдогана по сближению исламского мира

Имам мечети Аль-Акса и председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри высоко оценил усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на сближение исламского мира.

Сабри выступил с письменным заявлением по поводу визита президента Алжира Абдельмеджида Теббуна в Турцию.

Он отметил, что растущее сближение и сотрудничество между исламскими странами является положительным явлением.

Имам выразил надежду, что эти усилия будут способствовать созданию исламского союза, аналогичного международным и региональным объединениям. По его мнению, сегодня исламская умма ближе, чем когда-либо, к единству и сплоченности.

Имам Сабри высоко оценил шаги, предпринятые президентом Эрдоганом для укрепления отношений между исламскими странами и вывода их на путь независимости и процветания.

Выразив удовлетворение взаимными визитами лидеров исламских стран, Сабри подчеркнул важность того, что во время этих визитов главной темой обсуждения является мечеть Аль-Акса.

Высоко оценив визит президента Алжира в Турцию, Сабри заявил, что Турция и Алжир являются двумя основными опорами в поддержке палестинского вопроса.

Теббун 7 мая прибыл в Анкару в рамках официального визита. 8 мая состоялись переговоры между президентами Турции и Алжира.