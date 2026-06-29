Ильхам Алиев: тюркский мир на пути к становлению одним из влиятельных центров силы столетия Президент Азербайджана обратился к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда

В основе успешно реализуемых Организацией тюркских государств на современном этапе проектов по формированию общего гуманитарного пространства лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, эта мысль содержится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

«Семья тюркского мира находится на пути к тому, чтобы стать одним из влиятельных центров силы столетия, достойным наших предков, создавших великую цивилизацию. Мы и впредь будем прилагать все усилия во имя укрепления и нерушимости этой семьи», - отмечается в обращении.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с тем, что выдвинутая им на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале в октябре прошлого года инициатива по проведению 100-летия Первого тюркологического съезда сегодня воплощается в жизнь.

«Совпадение Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств имеет особое символическое значение. Первый тюркологический съезд, состоявшийся сто лет назад в одном из архитектурных шедевров нашей столицы – великолепном дворце Исмаилия, собрал видных представителей мировой тюркологии и известных ученых-исследователей. Это историческое событие имело исключительное значение с точки зрения формирования в тех условиях идеологии культурной интеграции тюркских народов, обладающих богатым прошлым и древним наследием», - говорится в обращении.