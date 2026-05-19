Всемирный форум городов (WUF13) в Баку — признание международного авторитета Азербайджана. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу «Евроньюс». Текст интервью опубликовала пресс-служба главы государства во вторник, 19 мая.

Глава государства отметил, что для Азербайджана большая честь выступать в качестве принимающей стороны WUF13. «Здесь собрались представители 182 стран, что является наглядной демонстрацией уважения к Азербайджану. Насколько мне известно, количество участников рекордное. Так что на самом деле все это подтверждает важность темы и то, что в качестве принимающей страны выступает страна, обладающая обширными международными связями»,- сказал Алиев.

По его словам, для Азербайджана это также возможность отчитаться перед аудиторией, перед международным сообществом об уже проделанной работе, а также почерпнуть опыт у партнеров. «Уровень представительства и число присутствующих глав государств и правительств показывают, что сегодня градостроительство — это предмет серьезных размышлений многих лидеров. Как я уже отметил в своем выступлении, гармония между сохранением историко-архитектурного наследия и необходимостью модернизации городов должна достигаться в неразрывном единстве», - заявил Ильхам Алиев.

Азербайджан выработал уникальный опыт строительства с нуля

Говоря о представленных Азербайджаном проектах «умных городов» и «зеленой энергетики» по всей территории Карабаха и Восточного Зангезура, Ильхам Алиев подчеркнул, что к настоящему моменту страна выработала уникальный опыт строительства городов и сел с нуля.

«К сожалению, это стало следствием масштабных разрушений на оккупированных территориях, и у нас не было иного выбора. Поэтапный подход, а в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию, привели к тому, что за пять лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно»,- пояснил азербайджанский лидер.

По его словам, на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. «Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию. 500 мостов, из которых 435 уже построены», - отметил Алиев.

Железные дороги, школы, больницы – все развивается параллельно, рассказал он. «В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции «умных городов» и «умных сел», а также разработка плана для каждого села – вся эта работа уже ведется. Так что для тех стран, которые пережили проблемы, подобные нашим, это действительно может послужить моделью для восстановления»,- отметил он.

На просьбу дать оценку формирующейся роли Азербайджана по мере того, как Европа диверсифицирует свои источники энергии, Ильхам Алиев заявил, что сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. «Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет», - рассказал президент.

Алиев привлек внимание к тому, что десять государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. «А в общей сложности азербайджанский газ получают двенадцать европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество», - отметил он.

Азербайджан как следует подготовился к тому, что касается трубопроводной инфраструктуры, а также геологоразведки и добычи, поэтому сейчас уровень добычи растет. «Очень скоро, вероятно, в начале следующего месяца, мы сообщим о начале добычи газа на новом месторождении. Так что это беспроигрышная ситуация. Нам нужен премиальный рынок, которым является Европа. А Европе нужен альтернативный источник поставок, которым является Азербайджан. Таким образом мы объединили наши усилия и установили весьма плодотворное сотрудничество с Европейской комиссией»,- сказал глава государства.

Кризис в Ормузском проливе затронул всех

Комментируя кризис в Ормузском проливе и его воздействие на региональную и глобальную экономику, президент подчеркнул, что ситуация затронула Азербайджан в том, что касается цепочки поставок, поскольку азербайджанская политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня. «Мы проводим ее на протяжении многих лет, и нам удалось вместе с нашими партнерами и соседями выстроить диверсифицированную цепочку поставок, будь то нефть, газ, электроэнергия или транспортная связность», - сказал президент.

Происходящее сейчас на Ближнем Востоке в определенной степени влияет на всех, поскольку некоторые могут считать, что высокая цена на нефть может принести выгоду, отметил глава государства. «Но одновременно многие из стран с богатыми залежами нефти вкладывают средства в казначейские бумаги. Многие из них делают инвестиции на фондовых рынках. А когда экономику начинает трясти, фондовые рынки падают. И тогда на фоне незначительной прибыли от продажи дорожавшей нефти мы теряем средства от наших капиталовложений. То есть все страдают от этого», - сказал президент.

При этом, по словам Алиева, с точки зрения реализуемых энергетических проектов, Азербайджан находится в безопасной зоне. «И как всегда, как вы тоже это заметили, выступаем в поддержку дипломатических усилий. Без дипломатии обеспечить выход наших ресурсов на рынки было бы невозможно. Поскольку для этого потребовалось переходить через территории разных стран, поддерживать добрые отношения как с соседними государствами, так и с их соседями, устанавливать многосторонний формат сотрудничества, создавать среду, которая пошла на пользу производителям, транзитным странам, потребителям, чтобы все соблюдали правила и получили выгоду»,- сказал президент.

Таким образом, с этой точки зрения, опыт Азербайджана может оказаться полезным, подчеркнул он. «После разрешения кризиса - надеюсь, это рано или поздно произойдет - многие страны пересмотрят свою энергетическую политику и способы доставки энергоносителей. И, скорее всего, географическое положение и уже имеющиеся активы Азербайджана будут более востребованы, чем сегодня»,- добавил он.

