Президент Азербайджана подчеркнул, что визит Мохаммада Багера Галибафа создаст хорошую возможность и для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Ирана Галибафом Президент Азербайджана подчеркнул, что визит Мохаммада Багера Галибафа создаст хорошую возможность и для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня

24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Отметив, что в период войны азербайджанский народ и государство находились рядом с иранским народом и государством, президент Ильхам Алиев расценил телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также другие контакты на различных уровнях и проявления солидарности как наглядный тому пример.

Подчеркнув, что приостановление войны было встречено азербайджанской стороной с радостью, глава государства напомнил, что в связи с этим незамедлительно было сделано официальное заявление.

«Желаю, чтобы в регионе не было никаких войн», – сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что в свое время и Азербайджан, и Иран пострадали от войн.

С удовлетворением вспомнив предыдущий визит Мохаммада Багера Галибафа в Азербайджан, глава государства коснулся значения его участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что данное мероприятие внесет вклад в развитие исламской солидарности. Он сообщил, в следующем году наша страна примет Саммит ОИС, и отметил, что подготовительные работы в связи с этим уже начались.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что визит Мохаммада Багера Галибафа создаст хорошую возможность и для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня. Глава государства также коснулся успешного развития азербайджано-иранских отношений.

Мохаммад Багер Галибаф выразил признательность за поддержку, оказанную президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанским государством и народом в трудные для Ирана дни.

Он также выразил благодарность главе государства за то, что он посетил посольство Ирана и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного руководителя Ирана Аятоллы Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей, а также за поздравительное послание, направленное Аятолле Моджтабе Хусейну Хаменеи по случаю его избрания на пост Верховного руководителя Ирана.

Галибаф подчеркнул, что Азербайджан и Иран всегда находились рядом друг с другом и в трудные дни. Он расценил это как очередной пример единства и солидарности двух стран. По его словам, эта война также показала Ирану, насколько важны контакты с мусульманскими странами.

Мохаммад Багер Галибаф отметил, что в период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан, как дружественная страна, был рядом с Ираном.

В ходе беседы была выражена уверенность в еще более динамичном развитии азербайджано-иранских связей в будущем, с удовлетворением подчеркнуто, что строительство моста Агбенд-Келале уже завершено и проходящий по территории Ирана Аразский коридор также послужит расширению транспортных возможностей в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе по вопросам межпарламентского сотрудничества и затронули деятельность межправительственной комиссии.