Ильхам Алиев глубоко потрясен стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глубоко потрясен стрельбой, произошедшей на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне.

«Подобные случаи насилия недопустимы и должны быть решительно осуждены», - написал глава азербайджанского государства в социальной сети американской компании Х.

Радует, что президент Трамп, первая леди и все участники находятся в безопасности, отметил Алиев, пожелав им постоянной безопасности и благополучия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о ранении офицера Секретной службы при стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома. «Мужчина, вооруженный несколькими единицами огнестрельного оружия, атаковал контрольно-пропускной пункт. Он был обезврежен очень храбрыми сотрудниками Секретной службы. Один офицер был ранен, но жив. Я только что говорил с ним, его состояние вполне хорошее», - отметил глава Белого дома на брифинге, организованном после попытки нападения.

Трамп сообщил, что настоял на продолжении ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома, несмотря на нападение. «Мне не хотелось бы этого говорить, но именно поэтому то, что мы задумали в Белом доме, должно соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. Нам нужен новый бальный зал. Именно поэтому Секретная служба и военные настаивают на его строительстве», - заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос, почему подобные инциденты происходят именно с ним, президент США заявил, что «люди, которые оказывают наибольшее влияние, — это те, на кого чаще всего нападают. «Мне ненавистно это говорить, но я испытываю гордость от этого»,— подчеркнул президент США.