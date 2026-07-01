Ильхам Алиев: Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе

Nariman Mehdiyev
01 Июля 2026•Обновить: 01 Июля 2026
Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе
Об этом президент Азербайджана заявил в совместном с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
«Сегодня десять стран-членов Европейского Союза импортируют газ из Азербайджана, и существуют возможности для расширения этой географии», — подчеркнул президент
Он добавил, что сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны.
«Азербайджан приложил значительные политические и дипломатические усилия, вложил значительные финансовые средства с целью создания необходимой инфраструктуры для транспортировки собственных нефтегазовых ресурсов в Европу. Южный газовый коридор – это достойный пример нашей совместной работы», — сказал глава государства.
По его словам, сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях.
«Мы вложили значительные средства в транспортные инфраструктурные проекты как в Азербайджане, так и в соседних странах, и эта работа продолжается», — отметил Ильхам Алиев.