Сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны, подчеркнул глава государства

Ильхам Алиев: Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе Сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны, подчеркнул глава государства

Азербайджан является главным торговым партнером Европейского Союза на Южном Кавказе

Об этом президент Азербайджана заявил в совместном с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.

«Сегодня десять стран-членов Европейского Союза импортируют газ из Азербайджана, и существуют возможности для расширения этой географии», — подчеркнул президент

Он добавил, что сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны.

«Азербайджан приложил значительные политические и дипломатические усилия, вложил значительные финансовые средства с целью создания необходимой инфраструктуры для транспортировки собственных нефтегазовых ресурсов в Европу. Южный газовый коридор – это достойный пример нашей совместной работы», — сказал глава государства.

По его словам, сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях.

«Мы вложили значительные средства в транспортные инфраструктурные проекты как в Азербайджане, так и в соседних странах, и эта работа продолжается», — отметил Ильхам Алиев.