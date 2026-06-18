Президент Азербайджана выступил на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год

Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа Президент Азербайджана выступил на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год

В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

В Баку прошла церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Был исполнен государственный гимн Азербайджана. Затем был прочитан аят из «Корана», после чего показан видеоролик об Исламском банке развития.

Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии

«Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь», – подчеркнул глава государства.

Президент в своем выступлении указал, что Азербайджан вкладывает «огромные средства в инфраструктуру. И это касается не только развития инфраструктуры внутри страны, но и участия Азербайджана в местных инфраструктурных проектах международного масштаба».

Глава государства подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел.

Также президент Алиев заявил о необходимости продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан намерен удвоить объем грузов, перевозимых через территорию страны.

В ходе выступления президент заявил, что Азербайджан демонстрирует стабильное и успешное развитие.

Глава государства отметил, что это является «подтверждением проводимой Азербайджаном политики, основанной на национальных интересах, развитии отношений со всеми участниками на мировой арене и приверженности страны целям успешного развития».

«Азербайджан является независимым государством всего 35 лет, причем первые два года его независимости были отмечены оккупацией, войной и гуманитарными бедствиями», – сказал в ходе выступления Алиев.

Он подчеркнул, что впоследствии страна приступила к обеспечению стабильного развития, которое является основой успеха любой страны. Президент также заявил, что политическая, экономическая и социальная стабильность - это реальность современного Азербайджана.

Кроме того, глава государства заявил, что «благодаря прочным связям на региональном уровне и на мировой арене Азербайджан уже стал важным игроком во многих отношениях». Он отметил, что благодаря независимой внешней политике Азербайджан завоевал мощную поддержку международного сообщества, и число его друзей растет из года в год.

Президент Алиев отметил, что Азербайджан стал важным игроком на мировой энергетической арене, выступая в качестве инициатора и исполнителя крупномасштабных инфраструктурных проектов в сфере энергетики, и что Азербайджан реализовал проекты, охватывающие страны евразийского региона, и оказал помощь странам, испытывающим потребность в энергоресурсах.