Ильхам Алиев: Азербайджан вносит огромный вклад в энергетическую безопасность

Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского союза, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Если учесть, что Азербайджан экспортирует свою нефть и в Германию, полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным», - подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, Германия, как ведущая страна Европейского союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе.

«Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе», – отметил глава государства.

Подписанные сегодня между Азербайджаном и Германией документы выведут отношения двух стран на новый уровень, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на пресс-конференции с германским канцлером Фридрихом Мерцем.

«Мы желали начала стратегического диалога, и мы этого добились», - сказал глава государства.

Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе. Германия и Европейский союз полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался. Об этом сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поздравив президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, канцлер отметил: «Упомянутый договор был парафирован Азербайджаном и Арменией. Этот исторический договор дает новый шанс окончательно преодолеть затяжной конфликт».

По словам Мерца, политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных войн.

По словам главы немецкого правительства, несмотря на то, что эти войны по отдельности отличаются друг от друга, мы выступаем за решение их путем переговоров.

«Здесь мы убедились, что только в этом случае в итоге можно достичь прочного мира, безопасности и стабильности. Подписанием сегодня Совместной декларации мы закладываем важную основу для дальнейшего развития наших отношений. В то же время мы договорились об учреждении Азербайджано-германского делового совета. На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение», - отметил Мерц, добавив, что это важный сигнал для обеих стран, и Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном.