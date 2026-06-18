Ильхам Алиев: Азербайджан активно сотрудничает со структурами-членами Арабской координационной группы Президент Азербайджана принял делегацию в составе руководителей структур-членов Арабской координационной группы

18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей структур-членов Арабской координационной группы. Об этом сообщают азербайджанские госСМИ.

Глава государства отметил важность участия руководящих лиц структур-членов Арабской координационной группы в Ежегодных собраниях Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Отметив активное сотрудничество Азербайджана со структурами-членами Арабской координационной группы, Ильхам Алиев подчеркнул, что многие проекты находятся на стадии реализации. Глава государства также затронул значение намеченных к подписанию документов.

Председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер от имени делегации поблагодарил президента Ильхама Алиева за прием.

Гость высоко оценил поддержку, оказываемую главой государства расширению сотрудничества между возглавляемой им структурой и Азербайджаном.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения партнерства между Азербайджаном и структурами-членами Арабской координационной группы, отмечена важность созданной в стране благоприятной инвестиционной среды с точки зрения реализации совместных проектов со структурами-членами Арабской координационной группы.

После встречи с участием президента Азербайджана было подписано Кредитное соглашение по проекту строительства новой Сумгайытской станции по очистке сточных вод. Также состоялся обмен подписанным «Меморандумом о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики, Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и членами Арабской координационной группы по расширению сотрудничества по проекту строительства систем водоснабжения и канализации 33 населенных пунктов на Абшеронском полуострове».

Затем глава государства вручил председателю Группы Исламского банка развития Мухаммаду Сулейману Аль-Джассеру орден «Достлуг».

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер выразил благодарность главе государства за высокую оценку его деятельности.

Отмечается, что Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден этим орденом согласно распоряжению президента Ильхама Алиева за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития.