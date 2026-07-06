Израильский БПЛА атаковал автомобиль в Ливане

Иизраильский БПЛА атаковал автомобиль в Ливане В результате израильского удара погибли 4 человека

Израильская армия нанесла удар беспилотником по автомобилю в провинции ан-Набатия на юге Ливана. В результате атаки погибли 4 человека.

Израиль продолжил атаки, несмотря на действующий в регионе режим прекращения огня и американо-иранское соглашение, в которое, как отмечается, был включен и Ливан.

По данным ливанского государственного агентства NNA, беспилотник израильской армии атаковал автомобиль на дороге к педагогическому училищу в населенном пункте Верхняя ан-Набатия.

В результате удара погибли женщина, приехавшая проверить свой дом в этом районе, ее мать, а также двое иностранных граждан.

Кроме того, израильский беспилотник менее чем за 15 минут сбросил на Верхнюю ан-Набатию две шумовые бомбы.

Атаки Израиля в Ливане и процесс прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных внутри страны лиц превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак по стране погибли 4 304 человека.

Иран и США объявили, что 14 июня в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров. Соглашение также предусматривает прекращение войны, включая ситуацию в Ливане.

Кроме того, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, прошедших в Вашингтоне, 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.