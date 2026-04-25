Из турецкого Мерсина отправился «8-й корабль доброты», который доставит гуманитарную помощь в Ливан Корабль с 730 тоннами гуманитарной помощи на борту отплыл из Международного порта Мерсина в Бейрут

«8-й корабль доброты», на борту которого находится 730 тонн гуманитарной помощи, подготовленной для доставки в Ливан в рамках сотрудничества между Управлением по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и Турецким Красным Полумесяцем, отплыл из Международного порта Мерсина.



В рамках мероприятий, организованных совместно AFAD и Турецким Красным Полумесяцем для сотен тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома в Ливане из-за израильских атак, на судно в международном порту Мерсина было погружено 730 тонн гуманитарной помощи, включая 7 200 палаток, 22 000 одеял, 12 000 продовольственных наборов и 1 000 наборов средств гигиены.



Председатель AFAD Али Хамза Пехливан отметил, что в результате гнусных нападений Израиля кризис в Ливане все более усугубляется.



Подчеркнув, что в результате непрекращающихся нападений погибло и было ранено большое количество людей, Пехливан сообщил, что 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и родину.



По его словам, эти события привели к еще большему увеличению потребностей в жилье, питании и других гуманитарных нуждах: «Как и всегда, Турция под эгидой нашего уважаемого президента не остается в стороне от подобных событий и вместе с соответствующими ведомствами и организациями стремится оказать помощь людям, нуждающимся в гуманитарной помощи».

Глава управления напомнил, что ранее они также доставляли гуманитарную помощь по воздуху и морю для оказания поддержки жителям Ливана в связи с гуманитарным кризисом, разразившимся в этой стране.



Он добавил, что AFAD продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи.



«На сегодняшний день мы доставили в Палестину и Газу более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи на 14 самолетах и 21 судне. Наши усилия в этом направлении продолжаются при участии всех организаций гражданского общества, в первую очередь нашего Красного Полумесяца, а также благодаря вкладу наших благотворительных граждан. Каждый день, особенно для пропуска грузовиков через пограничный пункт Рафах, ведется работа как в координации с нашим Министерством иностранных дел, так и с Египетским Красным Полумесяцем. С августа прошлого года по сегодняшний день через этот пункт пропустили 730 грузовиков с грузами, и вместе с ними туда было доставлено в общей сложности 110 тысяч тонн грузов. Мы хотим, чтобы этот объем увеличился, мы хотим доставить помощь нашим братьям и сестрам, находящимся там. Как вам известно, Израиль убил там более 71 тысячи человек, и, к сожалению, более 21 тысячи детей погибли там».



Пехливан отметил, что с момента своего создания AFAD ведет работу по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий в 84 странах на 5 континентах без каких-либо различий, и в рамках этой деятельности в прошлом году они провели гуманитарные операции и работы по ликвидации последствий стихийных бедствий в 16 странах, а в первые 4 месяца этого года — в 10 странах.

Подчеркнув, что на отправленных судах с гуманитарной помощью отражается щедрость и дух солидарности турецкого народа, Пехливан продолжил словами:



«Мы верим, что эта помощь, имеющая огромную моральную ценность, по крайней мере частично поможет залечить раны людей в тех местах, куда она дойдет. Мы отправляем эту помощь вместе с молитвами и добрыми пожеланиями нашего народа, наших граждан, благотворительного турецкого народа и нашего государства. Это судно — не просто судно, а настоящий рейс надежды для людей там и рейс верности, проявленной нашими гражданами, государством и народом. Каждый раз, когда к нашему народу обращаются, будь то через организации гражданского общества или напрямую, когда говорят, что где-то нужна помощь, мы мчимся на помощь, будь то внутри страны — и землетрясение 6 февраля является тому ярким примером — или где-либо еще, демонстрируя огромную солидарность. Эта чуткость проявляется как внутри нашей страны, так и на пяти континентах, где бы то ни было в мире».



Он заявил, что, не сдаваясь и не отступая, при поддержке государства и народа Турция будет продолжать оказывать помощь людям, находящимся в беде, в затруднительном положении, в нужде и под гнетом несправедливости, как и сегодня.



Пелвиван поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и отправке судна, и сказал: «Надеюсь, это судно благополучно достигнет своего пункта назначения и хоть немного поможет облегчить страдания наших братьев и сестер там, а также удовлетворить их нужды».

После молитв судно отплыло в направлении Бейрута.



В мероприятии также приняли участие губернатор Мерсина Атилла Торос и представители городского руководства.