В связи с ростом числа попыток нелегальной миграции в Себту правительство Испании приняло решение о развертывании в регионе вооруженных сил для обеспечения безопасности

Из примерно 72 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Сеуту, около 70 тысяч вернулись в Марокко В связи с ростом числа попыток нелегальной миграции в Себту правительство Испании приняло решение о развертывании в регионе вооруженных сил для обеспечения безопасности

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из примерно 72 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Сеуту — территорию Испании в Северной Африке, — около 70 тысяч уже покинули город.

Марласка выступил с заявлением о попытках нелегальной миграции в Сеуту по итогам внеочередного заседания министров внутренних дел стран Европейского союза (ЕС).

Отметив, что из примерно 72 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Сеуту, около 70 тысяч вернулись в Марокко, Марласка заявил, что власти Испании следят за положением тех, кто остался на территории страны, и что в случае необходимости мигранты будут высланы.

Министр сообщил, что в ходе попыток пересечения границы в Сеуту погибли 75 человек. Ранее в сообщениях местных СМИ указывалось, что число погибших составило 88 человек.

По его словам, министры внутренних дел стран ЕС высоко оценили реакцию Испании на кризис с нелегальными мигрантами в Сеуте и пришли к единому мнению по вопросу борьбы с дезинформацией в интернете, Марласка отметил, что ложная информация, распространяемая в социальных сетях, способствует росту массовых переходов и ставит под угрозу жизни людей.

В то же время испанская полиция, в заявлении газете «Эль Паис», сообщила, что 44 мигранта пропали без вести при попытке попасть в Себту.

Что произошло?

30 июля были приняты меры в отношении более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть из прибрежной зоны города Фенидек в Марокко в испанский город Себта.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для решения этой проблемы.

В связи с ростом числа попыток нелегальной миграции в Себту правительство Испании приняло решение о развертывании в регионе вооруженных сил для обеспечения безопасности.