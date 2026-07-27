В здании, подвергшемся ударам израильской авиации в период с октября 2023 года по 7 июня 2025 года, погибли десятки человек, причем большая часть тел погибших осталась под завалами

Из-под завалов разрушенного здания в Газе извлекли 99 тел членов двух семей В здании, подвергшемся ударам израильской авиации в период с октября 2023 года по 7 июня 2025 года, погибли десятки человек, причем большая часть тел погибших осталась под завалами

Из-под завалов здания, принадлежавшего семьям Абу Шерия и аль-Хасайине в районе Сабра на юге сектора Газа, были извлечены 99 тел членов этих двух семей.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, поисково-спасательные бригады вели работы по разборке завалов здания, разрушенного в результате израильского удара в районе Сабра на юге города.

В этом здании, подвергшемся ударам израильской авиации в период с октября 2023 года по 7 июня 2025 года, погибли десятки человек, причем большая часть тел погибших осталась под завалами.

Указав на технические трудности и сложности операций, поисково-спасательные бригады отметили, что в руинах зданий, разрушенных в результате израильских атак в секторе Газа, до сих пор остаются тела тысяч людей.

Проблема завалов в Газе

В результате израильских атак в Газе образовалось от 50 до 68 миллионов тонн завалов, а под этими руинами по-прежнему находятся около 8 500 тел, которые ждут извлечения.



Несмотря на то что первый этап соглашения о прекращении огня, заключенного в октябре 2025 года, предусматривал въезд в регион тяжелой техники, Израиль держит пограничные пункты закрытыми и не допускает поступления гуманитарной помощи в город.



В нынешних условиях бригады гражданской обороны, проводящие поисковые работы с помощью единственной имеющейся в регионе единицы тяжелой техники, смогут завершить этот процесс, который в противном случае затянется на годы, примерно за 3 месяца, если международное сообщество предоставит необходимую техническую поддержку.