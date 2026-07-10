Из-за сильной жары, охватившей Францию, в 72 департаментах объявлена оранжевая тревога Министр внутренних дел Лоран Нуньес дал указание префектам облегчить мобилизацию добровольных пожарных для тушения пожаров

В связи с продолжающейся во Франции сильной жарой в 72 департаментах объявлена «оранжевая» тревога, а также сообщается об отмене некоторых поездов.

Согласно заявлению французского метеорологического агентства Meteo-France, ожидается, что жаркая погода в стране продлится до конца недели.

Жара, царящая в стране, негативно сказывается на лесных пожарах, которые уже несколько дней бушуют, особенно на юге.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес дал указание префектам облегчить мобилизацию добровольных пожарных для тушения пожаров.

В своём заявлении, опубликованном на платформе социальной сети американской компании X, Нуньес отметил, что лесные пожары затронули множество департаментов, в том числе Дром, Восточные Пиренеи, Эро и Луар-э-Шер.

Нуньес, отметив, что 9 июля по всей стране было зафиксировано более 325 пожаров, заявил, что пожарные мобилизованы для защиты граждан от лесных пожаров.

Министр сообщил, что дал указание губернаторам провести переговоры с компаниями, чтобы в случае необходимости добровольные пожарные могли быть мобилизованы в рабочее время, и поблагодарил работодателей, которые уже это делают.

Согласно сообщениям национальных СМИ, французская национальная железнодорожная компания SNCF отменила четверть междугородних поездов по всей стране из-за жаркой погоды.

Французская электроэнергетическая компания EDF также сообщила, что из-за волны жары был остановлен один из реакторов атомной электростанции в городе Гольфеш.

По данным Министерства внутренних дел, во Франции насчитывается около 256 тысяч пожарных. 17 процентов из них являются профессиональными пожарными, а 5 процентов — военнослужащими.

78 % пожарных относятся к категории «добровольных пожарных», которые работают в других сферах деятельности.