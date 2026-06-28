Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия нынешней жары ещё не проявились в полной мере

Из-за рекордной жары во Франции умерли около 1000 человек Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия нынешней жары ещё не проявились в полной мере

Начиная с 24 июня во Франции зафиксировано около 1000 смертей, связанных с аномальной жарой. Об этом сообщает Французская национальная организация здравоохранения.

«С 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше по сравнению с показателями предыдущих месяцев», – говорится в публикации.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия нынешней жары, начавшейся 20 июня, ещё не проявились в полной мере.

По ее словам, нынешний температурный эпизод стал одним из самых интенсивных и смертоносных за всю историю наблюдений, превзойдя по интенсивности рекордные показатели лета 2003 года.

Из-за экстремальной жары красный уровень опасности действует в 2 департаментах Франции. Оранжевый уровень опасности сохраняется в 48 департаментах.

После спада рекордной жары, наблюдавшейся в начале недели, погодная ситуация остается нестабильной. На смену зною пришли резкие перепады: во многих районах начались сильные штормы и опасные порывы ветра.