Из-за рекордной жары во Франции умерли около 1000 человек

Şeyma Yiğit, Abdulrahman Yusupov
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
Начиная с 24 июня во Франции зафиксировано около 1000 смертей, связанных с аномальной жарой. Об этом сообщает Французская национальная организация здравоохранения.
«С 24 июня было зафиксировано примерно на 1000 смертей больше по сравнению с показателями предыдущих месяцев», – говорится в публикации.
Министр здравоохранения Франции Стефани Рист предупредила, что последствия нынешней жары, начавшейся 20 июня, ещё не проявились в полной мере.
По ее словам, нынешний температурный эпизод стал одним из самых интенсивных и смертоносных за всю историю наблюдений, превзойдя по интенсивности рекордные показатели лета 2003 года.
Из-за экстремальной жары красный уровень опасности действует в 2 департаментах Франции. Оранжевый уровень опасности сохраняется в 48 департаментах.
После спада рекордной жары, наблюдавшейся в начале недели, погодная ситуация остается нестабильной. На смену зною пришли резкие перепады: во многих районах начались сильные штормы и опасные порывы ветра.