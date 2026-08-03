В в районе Спокан более 600 строений уничтожены лесными пожарами

Из-за продолжающихся пожаров в Вашингтоне эвакуированы около 60 тыс. человек В в районе Спокан более 600 строений уничтожены лесными пожарами

В результате продолжающихся лесных пожаров в районе Спокан американского штата Вашингтон уничтожено более 600 строений, около 60 тысяч человек были эвакуированы.

Как сообщает NBC News, в районе Спокан продолжаются 15 лесных пожаров, которые охватили около 101 тысячи гектаров территории.

Пожары пока не удалось взять под контроль, работы по их тушению продолжаются.

Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила, что из-за ветра с порывами до 56 километров в час и низкой влажности воздуха риск дальнейшего распространения огня остается высоким.

По данным властей, в Спокане были эвакуированы около 60 тысяч человек, а более 600 строений стали непригодными для использования.

Мэр Спокана Лиза Браун на пресс-конференции заявила, что происходящее является «крупнейшим стихийным бедствием, с которым регион когда-либо сталкивался».

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который выразил поддержку жителям, пострадавшим от лесных пожаров.

1 августа Фергюсон объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата в связи с масштабными лесными пожарами.