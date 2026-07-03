Из-за лесных пожаров в испанском регионе Каталония эвакуировано около 50 тысяч человек Власти призвали «отложить поездки из Барселоны в Жирону» из-за пожаров

Из-за лесных пожаров, разразившихся в окрестностях города Жирона в автономном регионе Каталония на востоке Испании, около 50 тысяч человек в этом районе эвакуированы из своих домов и с рабочих мест в качестве меры предосторожности.

Пожары, начавшиеся сегодня утром сначала в населённом пункте Ла-Бисбаль-д'Эмпорда, а затем в районах Виладемулс и Бескано, быстро распространились под воздействием ветра и затронули около 10 населённых пунктов.

Представители правительства автономного сообщества Каталонии сообщили что пожары, охватившие лесной массив площадью более 350 квадратных километров, пока не взяты под контроль. Они обратились за помощью к Военному подразделению экстренной помощи Испании для проведения тушения.

Власти призвали «отложить поездки из Барселоны в Жирону» из-за пожаров.

Существует риск, что площадь в 10 тысяч гектаров превратится в пепел

Служба гражданской защиты сообщила, что из-за пожаров в качестве меры предосторожности из своих домов и с рабочих мест были эвакуированы почти 50 тысяч человек.

В связи с масштабами пожаров, приведших к выгоранию 750 гектаров, существует риск, что площадь в 10 тысяч гектаров превратится в пепел.

Начальник оперативного управления пожарной службы Жироны Ферран Гарсия в заявлении для СМИ отметил, что пожар «выходит за рамки возможностей пожарных, пламя распространяется очень быстро и, по прогнозам, будет продвигаться ещё в течение длительного времени».

Из-за лесных пожаров некоторые дороги закрыты для движения, а населению рекомендуется «не выходить на улицу без крайней необходимости и держать окна закрытыми, чтобы не подвергаться воздействию дыма».