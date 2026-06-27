В Минздраве страны рекомендовали государственным и частным медицинским учреждениям без промедления приобретать кондиционеры и вентиляторы

Из-за аномальной жары около 3 тыс. человек за сутки обратились в больницы Парижского региона В Минздраве страны рекомендовали государственным и частным медицинским учреждениям без промедления приобретать кондиционеры и вентиляторы

Во Франции сохраняется аномальная жара. За последние сутки в больницы Парижа и региона Иль-де-Франс обратились около 3 тысяч человек.

По данным французской метеослужбы Météo-France, красный уровень опасности из-за экстремальной жары объявлен в 37 департаментах страны, включая Париж и прилегающие к нему окрестности, еще в 48 департаментах действует оранжевый уровень предупреждения.

В регионах, где объявлен красный уровень опасности, столбики термометров, по прогнозам, поднимутся до 42 градусов.

Кроме того, в 34 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы штормов.

Правительство объявило новые меры в связи с жарой

Согласно сообщению Министерства здравоохранения Франции, ведомство выделило 100 млн евро на оснащение больниц системами охлаждения.

В Минздраве также рекомендовали государственным и частным медицинским учреждениям без промедления приобретать кондиционеры и вентиляторы.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, Себастьен Лекорню по предложению министра здравоохранения Стефани Рист распорядился закупить для больниц страны 30 тыс. кондиционеров.

Пассажиры поезда Париж — Ницца застряли в тоннеле во время жары

По данным французских СМИ, из-за технической неисправности поезд, следовавший из Парижа в Ниццу, накануне остановился в тоннеле недалеко от города Лимей-Бреванн.

Поезд находился в тоннеле около часа. Из-за того, что в некоторых вагонах не работали кондиционеры, многие пассажиры почувствовали недомогание из-за сильной жары.

После этого поезд вернулся на вокзал Парижа. Пассажиры продолжили путь на другом составе и прибыли в Ниццу с шестичасовым опозданием.

В больницы Парижа и Парижского региона за сутки обратились около 3 тыс. человек

На фоне продолжающейся в течение нескольких дней аномальной жары больницы Парижа и региона Иль-де-Франс работают с повышенной нагрузкой.

По данным государственного объединения больниц AP-HP, за последние 24 часа в медицинские учреждения региона обратились около 3 тысяч человек, что на 36% больше, чем в обычный день.

Школьники сдавали устный экзамен на парковке

В лицее города Рюэй-Мальмезон учащиеся были вынуждены сдавать устный экзамен по французскому языку на парковке.

В Версальской академии пояснили, что такое решение было принято, чтобы не переносить экзамен из-за экстремальной жары.

Кроме того, на фоне аномально высоких температур в частично открытом для купания парижском канале Сен-Мартен накануне было обнаружено тело погибшего.